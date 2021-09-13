В России сравнили траты на иностранное вмешательство в выборы с расходами на них

Климов: траты на зарубежное вмешательство в выборы в РФ сравнимы с расходами на них

Зарубежные траты на вмешательство в российские выборы сравнимы с суммой, которую расходует Россия на их проведение, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела РФ Андрей Климов. Его слова приводит ТАСС.

Сенатор отметил, что в это финансирование входит в том числе иностранное распространение недостоверной информации о выборах. На постсоветском пространстве «суммы вообще имеют мультипликационный эффект», добавил Климов.

В ЦИК траты из федерального бюджета на выборы депутатов Госдумы, которые пройдут с 17 по 19 сентября, оценили в 21,4 миллиарда рублей.

Ранее в МИД РФ заявили о подтвержденном вмешательстве США в выборные процессы России, о чем было доложено послу США Джону Салливану.

