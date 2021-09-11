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В МИД заявили о подтвержденном вмешательстве США в выборные процессы России

Захарова: вмешательство США в российские выборы подтверждено документально
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Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Вмешательство Вашингтона в российскую политическую жизнь было подтверждено документально. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Она прокомментировала вызов посла США Джона Салливана на Смоленскую площадь. «Мы на конкретных фактах изложили ситуацию, которая доказывает, что с территории Соединенных Штатов Америки с задействованием интернет-платформ, которые принадлежат и модерируются американскими интернет-монополиями, происходят явные акты, подтвержденные документально, вмешательства в наши внутренние процессы — политические процессы, электоральные процессы, выборы», — сказала дипломат.

Захарова отметила, что какой-либо реакции со стороны Госдепартамента, включая заявления и комментарии, после вызова не последовало.

10 сентября сообщалось, что Салливана вызвали в МИД России. На месте посол отказался отвечать на вопросы журналистов. Он провел в здании министерства около 20 минут, после чего покинул ведомство. В министерстве заявили, что у Москвы имеются неопровержимые доказательства того, что американские «цифровые гиганты» нарушили российское законодательство, вмешавшись в российские выборы.

В Госдепартаменте США, в свою очередь, заявили, что Салливан посетил ведомство для беседы с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым, обсуждались вопросы двустороннего характера.

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