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Российский сенатор оценил вызов посла США в МИД

Сенатор Пушков: интернет-гиганты продолжают нарушать российское законодательство
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Алексей Пушков
Алексей Пушков
Фото: Federation Council of Russia/ Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил вызов посла США Джона Салливана в МИД России. Он уточнил в своем Telegram-канале, что тема с нарушением западными интернет-гигантами российского законодательства ему хорошо известна.

Сенатор отметил, что он сам был автором соответствующего заявления Совфеда и соавтором закона, дающего право Роскомнадзору блокировать сетевые платформы в случае грубых противоправных действия, а также требования о «приземлении» компаний, которое обязывает их открыть офисы в России и предусматривает наказание за невыполнение.

«Тема мне хорошо известна. Не раз сам ставил вопрос о недопустимости нарушений российского законодательства со стороны интернет-гигантов. Показательно, однако, что глобальные сетевые платформы продолжают противоправные действия», — сказал Пушков.

Он добавил, что в период с июня 2020 по июнь 2021 года YouTube без всяких оснований полностью блокировал или ввел возрастные ограничения на 7 выпусков и сюжетов программы «Постскриптум», что прямо нарушает российские законы о доступе к информации.

10 сентября сообщалось, что посла США вызвали в МИД России. На месте посол отказался отвечать на вопросы журналистов. Он провел в здании министерства около 20 минут, после чего покинул ведомство. В министерстве заявили, что у Москвы имеются неопровержимые доказательства того, что американские «цифровые гиганты» нарушили российское законодательство, вмешавшись в российские выборы.

В Госдепартаменте США, в свою очередь, заявили, что Салливан посетил ведомство для беседы с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым, обсуждались вопросы двустороннего характера.

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