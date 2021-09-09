В России предупредили иностранные IT-фирмы о последствиях вмешательства в выборы

Представители Роскомнадзора предупредили иностранные IT-компании о возможных последствиях, которые может повлечь их вмешательство в российские выборы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

В регуляторе заявили, что направили нескольким иностранным компаниям, в том числе провайдерам DNS- и CDN-сервисов, письма с требованием прекратить предоставлять возможности обходить ограничение доступа к приложению и сайту «Умного голосования».

В посланиях IT-фирмам сообщается, что они обязаны немедленно прекратить представлять услуги для функционирования сайта «Умного голосования», а также для распространение сервиса в магазинах приложений.

«Оказание содействия, участие и продолжение деятельности запрещенной в России экстремистской организации, в том числе в интернете, — уголовно наказуемые деяния. Согласно действующему законодательству, ответственность распространяется как на частных, так и должностных лиц», — добавили в Роскомнадзоре.

6 сентября в Роскомнадзоре рассказали, что заблокировали сайт «Умного голосования» по требованию Генпрокуратуры, согласно которому необходимо ограничить доступ к ресурсам, связанным с ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией).

Проект «Умное голосование», созданный для противодействия кандидатам от «Единой России», был запущен в ноябре 2018 года. Спустя месяц Таганский суд Москвы заблокировал его по требованию Роскомнадзора.