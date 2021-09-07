Кремль прокомментировал блокировку сайта «Умного голосования»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал блокировку Роскомнадзором сайта «Умного голосования» за его связь с экстремистской организацией ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией). Его слова передает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что оценка решения, согласно которому к сайту «Умного голосования» ограничили доступ, не входит в прерогативу президента России Владимира Путина. «Это никоим образом не касающаяся президента тема. Это не его прерогатива, поэтому вряд ли на этот счет вообще есть какое-то мнение у президента», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента также напомнил, что за предвыборную кампанию отвечает ЦИК, и предложил журналистам перенаправить вопрос о блокировке туда.

Ранее сообщалось, что из поисковика «Яндекс» удалили ссылки на сайт «Умного голосования» после включения его Роскомнадзором в список запрещенных. В пресс-службе компании отметили, что действовали в соответствии с российским законодательством.

5 сентября российский суд удовлетворил иск компании «Вулинтертрейд», которая потребовала запретить «Яндекс» и Google показывать в поисковой выдаче фразу «Умное голосование».

Тогда же представители Роскомнадзора объяснили, что сайт «Умного голосования» заблокировали, потому что он использовался «для продолжения деятельности и проведения мероприятий экстремистской организации».

«Умное голосование» было запущено осенью 2018 года. В декабре Таганский районный суд Москвы по требованию Роскомнадзора ограничил доступ к сайту. Причиной назвали нарушение правил сбора персональных данных пользователей.