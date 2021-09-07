«Яндекс» удалил ссылки на «Умное голосование» из поисковика

Из поисковика «Яндекс» удалили ссылки на сайт «Умного голосования» после включения его Роскомнадзором в список запрещенных за связь с экстремистской организацией ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Ссылки на сайт "Умного голосования" пропали из поисковой выдачи "Яндекса", так как они были добавлены Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Согласно законодательству России, поисковые системы обязаны исключать ссылки на сайты и их "зеркала", как только Роскомнадзор вносит их в реестр», — говорится в официальном заявлении.

В «Яндексе» добавили, что синхронизация с реестром происходит автоматически.

Ранее в Роскомнадзоре рассказали, что заблокировали сайт «Умного голосования» по требованию Генпрокуратуры, согласно которому необходимо ограничить доступ к ресурсам, связанным с ФБК. В ведомстве пояснили, что сайт использовался «для продолжения деятельности и проведения мероприятий экстремистской организации».

5 сентября Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании «Вулинтертрейд», которая потребовала запретить компаниям «Яндекс» и Google показывать в поисковой выдаче фразу «Умное голосование».

«Умное голосование» было запущено осенью 2018 года. В декабре Таганский районный суд Москвы по требованию Роскомнадзора ограничил доступ к сайту из-за нарушения правил сбора персональных данных пользователей.