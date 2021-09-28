Зюганов прокомментировал блокирование приемной депутата КПРФ в Москве

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов назвал «уголовным преступлением» инцидент с блокированием полицейскими в Москве общественной приемной первого вице-спикера Госдумы седьмого созыва от КПРФ Ивана Мельникова. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, будут приняты все необходимые меры. «Те, кто атаковал эту приемную, должны понимать, что они совершают уголовное преступление», — подчеркнул Зюганов.

Он рассказал о своем обращении к главе МВД России Владимиру Колокольцеву из-за нарушения прав кандидатов в депутаты и депутатов КПРФ в столице. По утверждению лидера партии, министр внутренних дел обещал разобраться по каждому факту. Кроме того, Зюганов призвал московскую полицию «успокоиться и не тревожить кандидатов в депутаты», так как это является грубым нарушением закона.

Отвечая на вопрос, касается ли обращение к главе МВД непосредственно ситуации с приемной Мельникова, председатель КПРФ сказал, что общался с ним до этой ситуации.

Ранее сотрудники правоохранительных органов пришли в приемную первого заместителя председателя ЦК КПРФ Ивана Мельникова. Юристам Мосгоркомитета партии, которые подготовили жалобу на результаты выборов, предложили проехать в ОВД.