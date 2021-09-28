Депутат от КПРФ подал иск об отмене результатов выборов в московском округе

Депутат Госдумы Обухов подал иск об отмене результатов выборов в 205-м округе Москвы

Депутат Государственной Думы от КПРФ Сергей Обухов подал иск в Мосгорсуд с целью отменить результаты выборов в 205-м Преображенском округе Москвы. Его слова передает ТАСС.

Член КПРФ утверждает, что публицист Анатолий Вассерман незаконно одержал победу на выборах.

«Здесь электронные боты проголосовали за кандидата Вассермана, а живые избиратели — за КПРФ и Обухова», — заявил депутат.

Телеведущий и публицист Анатолий Вассерман отправился на выборы в Госдуму в качестве самовыдвиженца по Преображенскому округу. По итогам обработки 100 процентов протоколов Вассерман получил 33,66 процента голосов, обойдя Сергея Обухова (24,18 процента).

Ранее сообщалось, что по результатам выборов народный артист России Владимир Машков, выдвигавшийся по списку от партии «Единая Россия», не получил депутатский мандат.