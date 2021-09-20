Актер Певцов предварительно вышел в лидеры в своем округе по Москве

Актер Дмитрий Певцов предварительно вышел в лидеры по своему округу в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные столичного штаба по наблюдению за выборами.

Кандидат набрал 39,2 процента голосов по Медведвскому избирательному округу столицы по итогам подсчета 73,1 процента голосов. Выдвиженец от партии КПРФ Денис Парфенов получил 25,1 процент.

Певцов отправился на выборы в Госдуму в качестве самовыдвиженца. Еще один такой кандидат, но по Преображенскому округу, телеведущий и публицист Анатолий Вассерман в ходе подсчета голосов то выходил в лидеры, то спускался на вторую строчку.

По итогам обработки 50 процентов протоколов Вассерман получил 35,2 процента голосов, обойдя коммуниста Обухова (22,1 процент). На третьем месте оказался кандидат от партии «Яблоко» Алена Попова.

Ранее стало известно, что певец Денис Майданов предварительно лидирует в своем округе. Он набрал 94,53 процента голосов избирателей по итогам обработки 0,25 процента протоколов в Одинцовском одномандатном округе номер 122.

Выборы завершились в 21:00 по московскому времени во всех регионах России. В рамках Единого дня голосования в России прошли одни федеральные выборы — граждане страны выбирали депутатов Государственной Думы восьмого созыва.

