Владимир Машков не попал в Госдуму

Народный артист России Владимир Машков, выдвигавшийся по списку от партии «Единая Россия», по результатам выборов не получил депутатский мандат. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, до народного артиста« очередь не доходит». Уточняется, что Машков входил в список «Единой России» на выборах в Государственную Думу от Москвы.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что выборы в Госдуму восьмого созыва, которые прошли в период с 17 по 19 сентября, признаны состоявшимися и действительными. По ее словам, «Единая Россия» получает 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21, партия «Новые люди» — 13, «Гражданская платформа», «Родина» и «Партия роста» — по одному, еще пять думских кресел займут самовыдвиженцы.

Председатель ЦИК отметила, что итоговая явка в ходе голосования составила 51,72 процента.