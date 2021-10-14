В Хакасии отреагировали на слухи об увольнении главы региона

Заявления о возможной отставке губернатора Хакасии Валентина Коновалова — это слухи, заявили в пресс-службе главы региона. Об этом сообщает News.ru.

«Мы считаем, что комментировать слухи неприемлемо. Мы не можем комментировать анонимные источники об отставке, мы воспринимаем это как слухи», — передает портал реакцию пресс-службы.

Ранее сообщения о якобы готовящейся в Кремле досрочной отставке губернатора появились в РБК. Издание ссылалось на анонимные источники, близкие к ситуации в регионе и к администрации президента России. Официально полномочия Коновалова истекают в 2023 году.

Собеседники РБК уточнили, что отставка Коновалова готовится зимой-весной 2022-2023 года. Отмечалось, что качестве преемника главы региона обсуждается кандидатура единоросса Сергея Сокола, избравшегося в Госдуму по хакасскому одномандатному округу. При этом в пресс-службе губернатора РБК также сообщили, что информации об отставке нет.

Член КПРФ Валентин Коновалов занимает пост главы Республики Хакасия с 2018 года. Кроме того, с апреля 2021 года он входит с ЦК партии.