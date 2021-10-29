В КПРФ назвали сюрпризом ситуацию с убитым лосем в машине депутата Рашкина

КПРФ: Рашкин никогда не увлекался охотой, это очередная атака на него

В КПРФ прокомментировали новость о найденном убитом лосе в машине депутата Государственной Думы Валерия Рашкина. Слова источника из окружения политика приводит News.ru.

Он назвал ситуацию сюрпризом, так как Рашкин никогда не увлекался охотой. «Вообще мы [однопартийцы] считаем, что это очередная атака на него, подобные вещи носят регулярный характер», — заявил источник.

Также приводится реакция Александра Ющенко, пресс-секретаря главы КПРФ Геннадия Зюганова. Он отметил, что у него нет информации о произошедшем, переспросив журналистов о дате публикации кадров и добавив, что в ситуации разбираются юристы.

Ночью 29 октября машину депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина остановили в Саратовской области полицейский с сотрудником местного комитета охотничьего хозяйства. В багажнике автомобиля нашли убитого лося. Рашкин объяснил, что он с напарником обнаружили животное в лесу, решили его забрать и разделать.

