Бывших депутатов Госдумы призвали съехать из служебного жилья

Госдума во главе с Вячеславом Володиным призвала иногородних депутатов прошлого созыва покинуть служебное жилье, а руководителей партий — проследить, чтобы это случилось своевременно. Съехать из квартир бывшие парламентарии должны до 12 ноября, пишут «Ведомости» со ссылкой на собственный источник.

Государство предоставляет квартиры не имеющим жилья в Москве членам Госдумы до истечения срока их полномочий — до нового созыва, который в 2021 году начал работать 12 октября. По закону бывшим депутатам дают месяц, чтобы освободить недвижимость. Состояние служебного жилья перед сдачей проверяет комиссия. Представителю «Единой России» Константину Слыщенко перед переездом пришлось купить новые стаканы вместо разбитых. Число парламентариев, которые еще не покинули служебное жилье, неизвестно, а представители фракций «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР не дали комментариев.

Иногородним депутатам нового созыва служебное жилье власти должны предоставить в первые три месяца работы. Пока предшественники не освободят квартиры, новые парламентарии проживают за счет государства в гостинице «Holiday Inn Лесная». Цена номера в ней варьируется от 3,9 до 7,4 тысячи рублей. По данным источников из Госдумы, это значительно дешевле, чем отели Marriott Grand (от 6,1 до 136,5 тысячи рублей за номер) и «Метрополь» (от 17,4 до 56,1 тысячи рублей), где ждали заселения депутаты VII созыва в 2016 году. Однако некоторые парламентарии считают жизнь в гостинице неудобной и затратной.

По данным аппарата Госдумы, после выборов 2016 года в общем фонде жилья было 300 квартир, а от иногородних депутатов прошлого созыва поступило 197 заявок на их получение. Парламентариев в Москве расселяют в дома на улице Улофа Пальме и на Варшавском шоссе. Однако жилищный фонд Госдумы периодически сокращается — при переходе депутата Госдумы в Совет Федерации за ним может сохраниться его квартира.

Бывший парламентарий от «Единой России» Алексей Бурнашов в конце сентября решил избавиться от своей элитной недвижимости в Перми. Трехкомнатная квартира площадью 160 квадратных метров расположена на берегу реки Камы и в пяти минутах от исторического центра. За недвижимость на сайте «Авито» попросили 18,5 миллиона рублей.