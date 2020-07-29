У российского депутата отобрали квартиру в Москве за 65 миллионов рублей

У депутата Алтайского краевого Законодательного собрания Владимира Попова отобрали квартиру в Москве, стоимость которой превышает 65 миллионов рублей. При этом совокупный задекларированный доход семьи политика за последние три года был не больше трех миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру.

В настоящее время недвижимость обращена в доход государства, поскольку была куплена на неподтвержденные доходы. В ведомстве сообщили, что жилье приобрела жена Попова в 2017 году.

Депутат является членом фракции КПРФ. По данным местных СМИ, ранее на день рождения супруги Попов приглашал немецкую певицу C.C. Catch, а на дне рождения самого политика выступал телеведущий Иван Ургант.

Ранее стало известно, что бывшего прокурора Москвы Сергея Куденеева выселили из элитной квартиры на проспекте Вернадского по решению суда. Цены на квадратный метр там начинаются от 380,5 тысячи рублей.

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