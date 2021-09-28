Бывший депутат Госдумы избавится от элитного жилья в Перми

В Перми выставили на продажу элитное жилье, которое предположительно принадлежит бывшему депутату Госдумы Алексею Бурнашову. В объявлении на сайте «Авито» за трехкомнатную квартиру попросили 18,5 миллиона рублей, пишет агентство URA.RU.

Квартира площадью 160 квадратных метров расположена на 21 этаже жилого комплекса бизнес-класса «Сапфир» на берегу реки Камы и в пяти минутах от исторического центра Перми. Указанный в объявлении продавец отказался по телефону сообщать подробности о владельце квартиры. Лично у Бурнашова получить комментарий тоже не получилось — бывший депутат не ответил на звонки не подтвердил желание избавиться от недвижимости.

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Однако журналисты URA.RU утверждают, что квартира принадлежит политику — в его Instagram-аккаунте они нашли фото на фоне интерьера, который в точности повторяет тот, что представлен на фото в объявлении о продаже. Идентичными оказались рамка телевизора, обои, пол и расположение шкафа.

В начале сентября стало известно, что в Пермском крае задумали продать обычную квартиру по цене элитной. За «однушку» в 44 квадратных метра с непримечательным ремонтом собственник попросил 55 миллионов рублей. Такая цена, по словам владельца квартиры, обусловлена магическими свойствами недвижимости — она «заряжена на успех и исполняет все желания и мечты».

Избавиться от действительно роскошного жилья недавно решил и президент Украины Владимир Зеленский. Его виллу на дорогом итальянском курорте Форте-деи-Марми выставили на продажу за 4,5 миллиона евро. По данным итальянских риелторов, площадь коттеджа — 480 квадратных метров, а на территории есть бассейн, СПА-зона с сауной и джакузи и личный тренажерный зал.