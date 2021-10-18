Самый молодой депутат от КПРФ снялся в клипе и вызвал интерес комиссии по этике

Самый молодой депутат от КПРФ в городе Киржач Владимирской области Петр Генин снялся в клипе рэпера Малыгина и вызвал интерес у комиссии по депутатской этике Совета народных депутатов. 21-летнего парламентария заподозрили в ЛГБТ-пропаганде. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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В беседе с каналом Генин признался, что на съемки ролика его позвал друг, который является известным в Киржаче преподавателем современных танцев. «Он в определенный момент мне позвонил: "А ты не хочешь сняться? Я хочу выпустить клип. Я написал песню"», — рассказал депутат, добавив, что предложение воспринял с энтузиазмом и согласился. Генин отметил, что был вкратце посвящен в концепцию клипа и его задача заключалась в том, чтобы ехать рядом с рэпером в машине, пока исполнитель будет петь.

Однако в итоговую версию клипа попали несколько сцен с гей-парой. Парламентарий узнал, что по этому поводу Совет народных депутатов сформировал комиссию по депутатской этике с положением, где указано, что он принял участие в клипе, включающем сцены, запрещенные к распространению законодательством. Молодого депутата подозревают в пропаганде нетрадиционной сексуальной ориентации среди несовершеннолетних и могут привлечь к ответственности.

В беседе с каналом Генин уточнил, что членом КПРФ не является, однако является депутатом города Киржач и Киржачского района, направленным от этой партии.

Ранее сообщалось, что депутата от КПРФ Александра Котелевского задержали после того, как он в ходе перепалки до смерти избил инвалида, который трудился над его заказом. От травм позвоночника и черепа рабочий скончался. У погибшего остались жена и двое детей. Инцидент произошел в башкирском городе Мелеуз.