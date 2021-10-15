ФСБ задержала депутата за взятку другому депутату

В Приморье ФСБ задержала депутата при попытке купить должность председателя за полмиллиона

В Приморском крае депутата муниципального комитета Славянского городского поселения Хасанского района заподозрили в даче взятки другому депутату. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, народный избранник за полмиллиона рублей хотел купить голос коллеги, чтобы получить должность председателя на предстоящих выборах. Его задержали сотрудники ФСБ при попытке передать первую часть взятки в 300 тысяч рублей. Сделка происходила под контролем оперативников.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки»).

Ранее сообщалось, что экс-депутата Госдумы ученого-эколога Владимира Грачева обвинил в вымогательстве у входящей в «Ростех» компании «РТ-Инвест», которая занимается строительством мусоросжигательных заводов. Утверждается, что Грачев обещал изменить свою позицию и перестать критиковать проекты в обмен на миллион евро. В окружении политика заявляли, что он стал жертвой провокации. Экс-депутат известен резкой критикой технического состояния мусоропереработки в России.