Капитана полиции поймали при получении миллионной взятки в московском ресторане

В Москве старшего инспектора ДПС задержали за попытку мошенничества на 35 миллионов

В Москве на старшего инспектора ДПС завели уголовное дело о покушении на мошенничество за попытку получить многомиллионную взятку от бизнесмена. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, капитан полиции узнал, что бывшего главу одного из российских банков подозревают в незаконной банковской деятельности. Гаишник убедил предпринимателя, что может повлиять на окружного следователя и добиться прекращения уголовного дела. За свои услуги он попросил 35 миллионов рублей.

Первую часть взятки в 15 миллионов рублей сотрудник ГИБДД получил в одном из столичных ресторанов. В этот момент его задержали с поличным.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и соучастников преступления.