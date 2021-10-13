Двух офицеров ФСБ обвинили в создании банды для совершения разбоев

Двое офицеров ФСБ Александр Мрищук и Антон Барякшев обвиняются в создании преступной группы из числа участников общественной организации Е.Н.О.Т. для совершения разбойных нападений и иных преступлений. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе заседания Второго западного окружного военного суда представитель военной прокуратуры заявил, что Мрищук и Барякшев «создали ЧВК Е.Н.О.Т. для привлечения их к участию в оперативно-разыскных мероприятиях в качестве понятых, технических специалистов или представителей общественности. В действительности под видом оперативно-разыскных мероприятий они совершали тяжкие преступления».

Антон Барякшев полностью признал свою, заключил сделку со следствием и дал показания на остальных фигурантов дела. Его дело выделено в отдельное производство. Александр Мрищук обвиняется в организации преступной группы с использованием служебного положения, бандитизме и превышении должностных полномочий, а также разбойных нападениях и краже.

Кроме того, на скамье подсудимых оказались члены Е.Н.О.Т. Иван Коваленко, Алексей Коновалов, Михаил Максимов и Олег Очеретный. Их считают причастными к бандитизму, разбоям, угрозе убийством, кражам, участии в преступной группе, свою вину они не признают.

По версии гособвинения, Мрищук и Барякшев, служившие во 2-м отделе службы контрразведывательного обеспечения объектов транспорта и связи УФСБ по Москве и Московской области, в декабре 2016 года с помощью участников ЧВК организовали нападение на владельца склада в Москве Глухова, замаскировав свои действия под оперативно-разыскные мероприятия. У потерпевшего изъяли ряд ценностей, большую часть которых обвиняемые оставили себе.

Также потерпевшими по делу проходят предприниматели Владимир и Александр Аристарховы, у которых фигуранты дела похитили контрафактные телефоны и чай. Также Мрищук с подельниками участвовали в рейдерском захвате компании «Мираксбиофарма». Они избили кандидата на пост руководителя предприятия и угрожали его семье.

Защитники обвиняемых утверждают, что члены ЧВК Е.Н.О.Т. не занимались преступной деятельностью, а оказывали содействие правоохранителям. Как заявила адвокат одного из фигурантов Дана Адамова, Е.Н.О.Т. существовал задолго до начала сотрудничества с Мрищуком и Барякшевым и был создан как организация по военно-патриотическому воспитанию.

Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего главы управления ГИБДД по Тюменской области Александра Селюнина, обвиняемого в получении взяток. По версии следствия, летом 2020 года обвиняемый построил беседку с навесом во дворе своего дома на взятки, полученные за прием экзаменов на получение водительских прав. Знакомый попросил его помочь девяти гражданам.

Также начальник ГИБДД получил в качестве незаконного вознаграждения телефон и три кондиционера: один был установлен в приемной, а два — дома. Помимо этого, за счет взяток ему был оплачен ремонт автомобиля. Общая сумма подношений превысила 600 тысяч рублей.