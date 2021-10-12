Бывшему главе тюменской ГИБДД давали взятки в виде кондиционеров

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего главы управления ГИБДД по Тюменской области Александра Селюнина, обвиняемого в получении взяток. Об этом «Ленте.ру» сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, летом 2020 года обвиняемый построил беседку с навесом во дворе своего дома на взятки, полученные за прием экзаменов на получение водительских прав. Знакомый попросил его помочь девяти гражданам.

Также начальник ГИБДД получил в качестве незаконного вознаграждения телефон и три кондиционера: один был установлен в приемной, а два — дома. Помимо этого, за счет взяток ему был оплачен ремонт автомобиля. Общая сумма подношений превысила 600 тысяч рублей.

По решению суда Селюнин заключен под стражу. Следствием арестовано его имущество на четыре миллиона рублей.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.