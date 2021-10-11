ФСБ задержала закидавшего коктейлями Молотова правительство Мурманской области

Сотрудники ФСБ установили и задержали 18-летнего жителя Мурманской области, закидавшего здание регионального правительства «коктейлями Молотова». Об этом «Интерфаксу» сообщил осведомленный источник.

По его словам, спецслужбы нашли подозреваемого при взаимодействии с оперативниками МВД. Молодой человек сознался в содеянном и объяснил, что совершил поджог правительственного здания по личным соображениям. Задержанному пока не предъявлено обвинение, добавил источник ТАСС.

После инцидента было возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 167 УК РФ («Покушение на умышленное повреждение чужого имущества путем поджога, совершенное из хулиганских побуждений»).

В ночь на 1 октября неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в двери правительства Мурманской области. Пострадал вход во второй подъезд, где расположены кабинет губернатора, его заместителей, большой и малый зал заседаний. Пострадал охранник Игорь Кореневский.

Экипажи Росгвардии были переведены на усиленный режим несения службы. Здание правительства взяли под охрану.