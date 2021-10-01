Начался розыск бросившего коктейли Молотова в здание правительства Заполярья

В Мурманской области сотрудники Росгвардии начали розыск человека, который бросил коктейли Молотова в здание правительства региона, в результате чего произошло возгорание. Об этом «Интерфаксу» сообщили в областном управлении ведомства.

Экипажи Росгвардии работают в усиленном режиме, вокруг здания правительства дежурят наряды вневедомственной охраны.

В ночь на 1 октября поджигатель бросил две бутылки с зажигательной смесью в двери здания правительства Заполярья. В результате возникшего пожара поврежден вход во второй подъезд, где находится служебный кабинет губернатора, его заместителей, большой и малый залы заседаний.