Нетрезвые полицейские кинули коктейль Молотова в дом россиянки

В городе Миллерово Ростовской области нетрезвые полицейские кинули коктейль Молотова в дом недовольной их вечеринкой соседки. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Стражи порядка отмечали крестины ребенка одного из коллег. Застолье, которое организовал временно исполняющий обязанности начальника линейного отдела полиции Андрей Морозов, продолжалось до глубокой ночи. Недовольные шумной вечеринкой соседи вызвали участковую, однако она не смогла договориться с коллегами.

Из мести полицейские решили поджечь дом соседки, которая жила в нем с матерью и 82-летней бабушкой. Правоохранители бросили коктейль Молотова на их дом, загорелась крыша. Пожар удалось быстро потушить, обошлось без пострадавших.

Потерпевшая обратилась в прокуратуру. В МВД России по Ростовской области выясняют все обстоятельства инцидента.