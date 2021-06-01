На московских полицейских завели дело из-за опущенного в унитаз задержанного

В Москве следователи завели уголовное дело на полицейских, которые издевались над задержанным, в частности опускали его головой в унитаз. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным газеты, расследование по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») ведется в отношении двух патрульных отдела МВД по району Ивановское 26 и 30 лет.

9 апреля они доставили в отдел мужчину, задержанного за мелкое хулиганство. Полицейские решили подвергнуть его «воспитательным мерам»: заковав в наручники, завели в туалет и там окунали головой в унитаз и сливали воду. Затем полицейские избили задержанного.

24 мая сообщалось, что студент Максим Гребенюк из Воронежа отсудил у МВД России миллион рублей после пыток пакетом с нашатырем в отделении полиции. Потерпевший планировал взыскать сумму около четырех миллионов рублей, однако по решению суда ему выплатят в четыре раза меньше.