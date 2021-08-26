В Киеве бросили «коктейль Молотова» в офис уполномоченного по правам человека

В Киеве неизвестный бросил «коктейль Молотова» в офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Видео опубликовано в Telegram-канале «Грати».
На кадрах видно, как горит дверь в офис. Злоумышленник задержан полицией.
Офис омбудсмена находится на Институтской улице. Должность уполномоченного по правам человека в настоящее время занимает Людмила Денисова.
24 августа на «Марше защитников Украины» в день 30-летия независимости страны облили зеленкой бывшего президента Петра Порошенко. Он обвинил в организации нападения офис действующего президента Владимира Зеленского.
Позже выяснилось, что Порошенко атаковал 21-летний студент педагогического университета из Черниговской области. Он задержан.