В Киеве бросили «коктейль Молотова» в офис уполномоченного по правам человека

В Киеве злоумышленник бросил «коктейль Молотова» в офис омбудсмена и был задержан

В Киеве неизвестный бросил «коктейль Молотова» в офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Видео опубликовано в Telegram-канале «Грати».

На кадрах видно, как горит дверь в офис. Злоумышленник задержан полицией.

Офис омбудсмена находится на Институтской улице. Должность уполномоченного по правам человека в настоящее время занимает Людмила Денисова.

24 августа на «Марше защитников Украины» в день 30-летия независимости страны облили зеленкой бывшего президента Петра Порошенко. Он обвинил в организации нападения офис действующего президента Владимира Зеленского.

Позже выяснилось, что Порошенко атаковал 21-летний студент педагогического университета из Черниговской области. Он задержан.