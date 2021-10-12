ФСБ возбудила дело на управделами губернатора и правительства Алтайского края

Сотрудники ФСБ возбудили уголовное дело в отношении управляющего делами губернатора и правительства Алтайского края. Об этом сообщает РИА Новости.

Расследование ведется по статье о превышении полномочий, касающемся стоянки за 80 миллионов рублей. На сайте управления делами губернатора и правительства указано, что должность управляющего занимает Андрей Степанов. Он состоит на госслужбе с 1991 года.

Следователи ФСБ предъявили ему обвинение в злоупотреблении и превышении должностных полномочий. По данным спецслужб, в 2016 году началась разработка проекта строительства наземно-подземного гаража-стоянки в Барнауле стоимостью 80 миллионов рублей. По результатам аукциона был выбран подрядчик. В ходе реализации проекта была получена отрицательная оценка госэкспертизы. Подрядчик не получил оплату за проведенные подготовительные работы и обратился в суд.

В 2020 году управделами губернатора и правительства, чтобы скрыть факт срыва проекта и исполнить решение суда, отдал распоряжение выделить из бюджета субсидию на оплату исковых требований подрядчика в сумме 19 миллионов рублей.

ФСБ намерена решить вопрос об аресте фигуранта дела.