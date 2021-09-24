ФСБ нашла у бывшего чиновника ФСИН недвижимость и вид на жительство Кипра

СКР: у экс-главы управления строительства ФСИН вид на жительство и недвижимость на Кипре

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против бывшего начальника федерального казенного учреждения «Управление строительства № 101 ФСИН России» Андрея Обрывина, у которого ФСБ нашла недвижимость и вид на жительство Кипра. Об этом сообщили «Ленте.ру» в ведомстве.

Расследование в отношении экс-чиновника ведется по статье 330.2 УК РФ («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации вида на жительство иностранного государства»).

По данным следствия, в марте 2019 года бывший глава управления оформил себе вид на жительство Кипра на основании имеющейся в его собственности недвижимости на острове. При этом он не выполнил требование российского законодательства и не уведомил компетентные органы об этом.

Следователи проводят с Обрывиным необходимые мероприятия.