У бывшего министра Абызова захотели арестовать виллы на два миллиарда рублей

Следственный комитет России захотел арестовать две виллы бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, расположенные в Италии. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Установлено, что экс-министр владеет итальянской компанией, на которую оформлена вилла Иль Тезоро. Территория с сельскохозяйственными постройками, складами, бассейнами и другим имуществом расположена в престижном районе Тосканы в 15 километрах от морского побережья.

Вторая вилла Абызова была оформлена на его сына. Общую стоимость заграничной недвижимости экс-министра оценили в два миллиарда рублей.

Суд удовлетворил ходатайство об аресте вилл. Следователи направили в компетентные органы Италии запрос о правовой помощи.

Ранее сообщалось, что у Абызова изъяли 32 миллиарда рублей.

Следователи установили, что он и его соучастники похитили четыре миллиарда рублей из компаний «СИБЭКО» и «РЭС». Также бывший министр обвиняется в незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на 32 миллиарда рублей и получении коммерческого подкупа на 78 миллионов рублей за содействие в незаконной предпринимательской деятельности.