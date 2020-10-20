Генпрокуратура прокомментировала изъятие денег у экс-министра Абызова

Генпрокуратура назвала основания для искового заявления, по которому у бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова изъяли 32,5 миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказал официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

По его словам, Абызов, занимая с 2012 года по 2018 год государственную должность, скрывал, что является владельцем не менее пяти офшорных компаний, зарегистрированных на Кипре, а также владельцем ценных бумаг десяти российских компаний, стоимостью девять миллиардов рублей.

Кроме того, отметил Иванов, во время госслужбы Абызов продолжал заниматься бизнесом, извлекая доходы от подконтрольных фирм. Эти компании экс-министр оформил на подставных лиц, а на территории Кипра и Москвы организовал теневые офисы, размещенные для конспирации в жилых квартирах.

В 2018 году Абызов принял личное участие в продаже акций «СИБЭКО» за 32,5 миллиарда рублей. Эта сумма, по данным Генпрокуратуры, поступила на счета подконтрольных ему иностранных компаний.