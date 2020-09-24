Абызова обвинили в тратах коррупционных денег на благотворительность

Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов тратил деньги, полученные коррупционным путем, на благотворительность. Об этом заявил представитель Генпрокуратуры на заседании суда, передает РИА Новости.

«Только коррупционными средствами вы так легко распоряжались, официально заработанными средствами вы дорожили гораздо сильнее», — обратился к Абызову государственный обвинитель.

«Коммерсантъ» в свою очередь сообщает, что прокуратура нашла у экс-министра десятки незаконных компаний на территории Эстонии. «В 2015 году он владел не менее 70 компаниями в этой стране. В этот период времени он был федеральным министром и не имел права владеть собственностью за рубежом», — сказал представитель надзорного ведомства.

В четверг, 24 сентября, Гагаринский суд Москвы приступил к рассмотрению иска Генпрокуратуры к Абызову об обращении в доход государства имущества экс-министра на сумму 32,5 миллиарда рублей. Истец считает, что бывший госслужащий владел оффшорными компаниями, оперировал акциями и обогащался за счет своего высокого положения вопреки установленным для чиновников запретам.

23 сентября адвокат Абызова сообщил, что нашел в деле своего подзащитного нестыковки. В частности, он указал, что в 2015 году Генпрокуратура проводила проверку в отношении экс-министра, но нарушений не нашла. Сейчас же ведомство настаивает на сокрытии Абызовым владения с 2012 года пятью кипрскими офшорами, через которые он незаконно управлял «Сибирской энергетической компанией» (СИБЭКО).