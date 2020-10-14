У Абызова обнаружили новые многомиллионные счета

Следственный комитет (СК) России обнаружил у бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова новые многомиллионные счета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По сведениям издания, в ходе расследования преступных действий Абызова и его сообщников была получена информация о новых активах подозреваемого. Отмечается, что Басманный суд по ходатайству СК разрешил наложить арест на денежные средства бывшего министра в российских и зарубежных банках.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России установил причастность Абызова к новым преступлениям. Так, следствием были выявлены эпизоды легализации денежных средств, полученных преступным путем, и коммерческий подкуп. Установлены также соучастники преступной деятельности бывшего министра — это экс-топ-менеджеры «Сибирской энергетической компании» («СИБЭКО») Руслан Власов, Яна Балан и Оксана Роженкова и директор компании «Ру-Ком» Олег Серебренников.

Абызов был арестован в конце марта 2019 года. Следствие считает, что его компания получила на свои счета 32 миллиарда рублей. Бывшего министра подозревают еще в отмывании 30 миллиардов рублей. Абызов своей вины не признает.