У бывшего министра Абызова изъяли 32 миллиарда рублей

В Москве суд взыскал с бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова 32,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает агентство «Москва».

Деньги обратили в доход государства. Адвокат экс-министра заявил, что суд не принял ряд предоставленных защитой ходатайств. В частности, отказал в истребовании результатов прокурорской проверки 2015 года, а также в назначении почерковедческой экспертизы. Юрист отметил, что Абызов отрицает, что подпись на документах принадлежит ему.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет (СК) России обнаружил у бывшего министра новые многомиллионные счета. Отмечалось, что Басманный суд по ходатайству СК разрешил наложить арест на денежные средства Абызова в российских и зарубежных банках.

14 июля 2019 года Следственный комитет России установил причастность Абызова к новым преступлениям. Следствием были выявлены эпизоды легализации денежных средств, полученных преступным путем, и коммерческий подкуп. Установлены также соучастники преступной деятельности бывшего министра — это экс-топ-менеджеры «Сибирской энергетической компании» («СИБЭКО») Руслан Власов, Яна Балан и Оксана Роженкова и директор компании «Ру-Ком» Олег Серебренников.

По версии следствия, Абызов являлся фактическим владельцем контрольного пакета акций «СИБЭКО», но скрывал это, оформив ценные бумаги на оффшорные компании. В 2017 году он решил продать свой пакет акций, отдал 78 миллионов рублей бывшим топ-менеджерам «СИБЭКО» Руслану Власову, Яне Балан и Оксане Роженковой, которые скрытно от акционеров и контролирующих органов передали потенциальному покупателю акций значимую информацию о деятельности компании.

Абызов был арестован в конце марта 2019 года. Следствие считает, что его компания получила на свои счета 32 миллиарда рублей. Бывшего министра подозревают еще в отмывании 30 миллиардов рублей. Абызов своей вины не признает.