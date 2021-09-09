Прокурору отказали в возобновлении дела подполковника МВД с 22 квартирами

Первый кассационный суд общей юрисдикции отменил возобновление дела об обращении в доход государства 22 квартир подполковника МВД России на 50 миллионов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Недвижимость оформлена на родителей бывшего заместителя начальника управления ГИБДД по Воронежской области подполковника Игоря Качкина.

Прокуратура Воронежской области направляла кассационную жалобу на приостановление рассмотрения дела, которую суд оставил без удовлетворения. Решение нижестоящей судебной инстанции оставлено без изменения.

В июле Ленинский районный суд Воронежа отправил Качкина в СИЗО на два месяца за то, что он предложил взятку своему коллеге. Он хотел, чтобы его знакомый без проблем сдал на водительские права. Позже бывшего заместителя начальника управления ГИБДД по Воронежской области уволили со службы по отрицательным мотивам.

В феврале 2021 года Советский районный суд Воронежа приостановил производство по делу о недвижимости семьи Качкина на 50 миллионов рублей из-за смерти, предположительно, его отца, выступавшего ответчиком.

В феврале 2020 года прокуратура обнаружила и потребовала изъять у него 22 квартиры общей стоимостью 50 миллионов рублей. У полицейского были обнаружены дома, квартиры и земельные участки на общую сумму более 63 миллионов рублей. Зарплата подполковника составляла 60 тысяч рублей, его старший брат — тоже полицейский, а родители — пенсионеры. В прокуратуре посчитали, что недвижимость с таким спорным статусом должна быть конфискована.

Отец Качкина назвал обвинения клеветой и черной завистью. По его словам, сын заработал все своим честным трудом.