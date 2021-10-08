Замминистра транспорта Хабаровского края получил срок за продажу должности

В Хабаровском крае бывший замминистра транспорта получил четыре года колонии за взятки

В Хабаровском крае за продажу должности к четырем с половиной годам колонии строгого режима и штрафу свыше четырех миллионов рублей приговорен бывший замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона. Об этом в пятницу, 8 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, в 2019 году осужденный предложил своему знакомому найти человека на должность начальника краевого унитарного предприятия. Когда такой человек был найден, он потребовал взятку в 4,8 миллиона рублей за утверждение кандидата на должность конкурсной комиссией министерства.

После передачи чиновнику денег кандидат получил должность. Однако замминистра сообщил, что на этом его возможности не исчерпываются — за 320 тысяч рублей он якобы может еще назначить «кого нужно» на должность генерального директора подведомственного министерству транспорта и дорожного хозяйства акционерного общества. Однако на деле такой возможности он не имел.

Коррупционная деятельность чиновника была пресечена оперативниками регионального управления ФСБ. СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 159 («Мошенничество в крупном размере») УК РФ и 290 («Получение должностным лицом взятки») УК РФ. Осужденный лишен права занимать любые государственные должности в течение двух лет после окончания срока.

Посредник во взятке также был осужден. Его приговорил к трем годам колонии.

5 октября сообщалось, что суд санкционировал арест бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка, которого подозревают в получении взяток на сумму 20 миллионов рублей.