Медкомиссия рассмотрит вопрос об освобождении бизнесмена Шпигеля из СИЗО

Бизнесмена Бориса Шпигеля, арестованного по делу о взятках, перевели в больницу из СИЗО

Стало известно об ухудшении здоровья бизнесмена Бориса Шпигеля, арестованного по делу о взятках бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, главу фармацевтических компаний «Биотэк» перевели из СИЗО в гражданскую больницу. Вскоре медкомиссия рассмотрит вопрос о его освобождении из-под ареста.

Как уточнили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), заболевание Шпигеля входит в перечень болезней, которые препятствуют содержанию в изоляторе — бизнесмену нужно провести операцию по замене сердечного клапана.

Ранее суд отклонил жалобу Шпигеля на арест, несмотря на его готовность сотрудничать со следствием.

6 апреля экс-губернатор Пензенской области Белозерцев признался, что получил 20 миллионов рублей от бизнесмена Шпигеля, однако заявил, что взятки не брал. По словам бывшего главы региона, деньги предназначались для проведения избирательной кампании.

Следственный комитет России обвинил бывшего губернатора, а также главу группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, его супругу Евгению Шпигель, директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова, Геннадия Маркова и Федора Федотова в зависимости от роли каждого из них по части 5 статьи 291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере»), по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), по статье 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

По версии следствия, Белозерцев получил взятку в виде дорогих часов, автомобиля и 20 миллионов рублей наличными. Незаконное вознаграждение ему передавали через посредников Борис Шпигель, его супруга и Антон Колосков.