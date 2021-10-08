Начальницу налоговой инспекции обвинили в получении взятки в 4,5 миллиона рублей

Следственный комитет (СК) по Туапсе обвинил начальницу налоговой инспекции города в получении взятки в размере 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Краснодарскому краю.

По информации следкома, в 2013 году госслужащая попросила взятку у директора строительной компании, пообещав тому возместить налог на добавленную стоимость, заявленную предприятием за третий квартал, и вынести положительное налоговое решение. Уточняется, что глава налоговой намеревалась получить деньги так, чтобы ее действия выглядели максимально законными. В частности, она предложила директору заключить договор аренды коттеджа за 4,5 миллиона рублей с ее матерью, на которую он был зарегистрирован.

На данный момент обвиняемая находится под стражей. Расследование дела завершено, и в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

В августе сотрудников налоговой службы, подозреваемых в получении взятки в особо крупном размере, задержали в Дагестане. По версии следствия, в конце 2020 года подозреваемые проводили выездную налоговую проверку в обществе с ограниченной ответственностью. Во время работы у налоговиков возник умысел на получение взятки от представителя организации.