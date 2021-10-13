Пойманный за взятку в виде новой Audi российский экс-депутат пойдет под суд

Завершено расследование дела о взятке на сумму более 17 миллионов рублей против экс-депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Романа Коваля и его помощника Андрея Гришина, выступавшего посредником при передаче денег. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По версии следствия, в 2017-2020 годах Коваль через своего помощника получил от представителя одной из российских компаний 10,6 миллиона рублей и новый автомобиль Audi Q7 стоимостью 6,2 миллиона рублей. За взятку он добился того, чтобы пять государственных бюджетных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга получили субсидии на покупку оборудования и материалов. Впоследствии фирма взяткодателя заключила с ними госконтракты.

По такой же схеме в 2019 году депутат получил взятку в 800 тысяч рублей от представителя ООО «Рубин». По инициативе чиновника одному из родильных домов города были выделены средства на лифтовое оборудование. Госконтракт на выполнение работ получила компания «Рубин».

Сотрудники ФСБ задержали экс-депутата и его помощника в июле 2020 года. Против Коваля и Гришина возбудили дела по пункту «в» части 5 статьи 290, части 6 статьи 290 («Получение взятки») и части 4 статьи 291.1 («Посредничество во взяточничестве») УК РФ. Материалы направлены в суд.