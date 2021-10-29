Появилось фото машины депутата от КПРФ Рашкина с тушей лося в багажнике

В сети появились фотографии машины депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина с разделанным лосем в багажнике. Кадры в своем Telegram-канале публикует Baza.
Инцидент произошел ночью 29 октября в Лысогорском районе Саратовской области. Полицейский вместе с представителем комитета охотничьего хозяйства и рыболовства остановили автомобиль члена компартии и обнаружили, что в багажнике лежит убитое животное.
«Лада Ларгус» Валерия Рашкина оказалась оформлена на Саратовское областное отделение КПРФ. Пройти процедуру медосвидетельствования на состояние опьянения российский депутат отказался.
В отношении него составили административный протокол. Обстоятельства инцидента выясняются.