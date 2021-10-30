На месте задержания Рашкина с тушей лося нашли гильзы

В Саратовской области рядом с местом задержания депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина с тушей лося нашли гильзы. Об этом в субботу, 30 октября, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, стрелянные гильзы были обнаружены сотрудниками правоохранительных органов в 50 метрах от места остановки автомобиля политика. Находками займутся эксперты. Им предстоит разобраться, из какого именно оружия были произведены выстрелы.

29 октября полицейские обнаружили в том же лесу два чехла от охотничьих ружей: в одном из них был карабин с прицелом ночного видения, а в другом — тренога и патроны. В чехлах также были найдены разрешение на оружие и охотничий билет Рашкина.

В ночь на 29 октября автомобиль Рашкина остановили в Саратовской области полицейский с сотрудником местного комитета охотничьего хозяйства. В багажнике они обнаружили убитого лося. Сам депутат объяснил, что увидел тушу животного и хотел передать ее сотрудникам полиции.