На месте охоты на лося под Саратовом нашли карабин Рашкина

Полицейские нашли карабин и охотничий билет на имя Рашкина в лесу Саратовской области

Сотрудники правоохранительных органов нашли на месте незаконной охоты на лося в Саратовской области карабин и охотничий билет на имя депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД Медиа» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

Уточняется, что полицейские обнаружили в лесу под Саратовом два чехла от охотничьих ружей: в одном из них был карабин с прицелом ночного видения, а в другом — тренога и патроны. В чехлах также найдены разрешение на оружие и охотничий билет Рашкина.

Ранее Следственный комитет России (СКР) забрал из полиции уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба») в связи с большим общественным резонансом. Также ведомство проверяет причастность депутата к незаконной охоте.

В ночь на 29 октября автомобиль Рашкина остановили в Саратовской области полицейский с сотрудником местного комитета охотничьего хозяйства. В багажнике они обнаружили убитого лося. Сам депутат объяснил, что увидел тушу животного и хотел передать ее сотрудникам полиции.