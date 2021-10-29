СКР проверит инцидент с Рашкиным и тушей лося

Следственный комитет России (СКР) проверяет причастность депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина к незаконной охоте в Саратовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СКР.

В ведомстве заявили, что забрали из полиции уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 258 («Незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба») в связи с большим общественным резонансом.

Ранее проверкой данных о причастности Рашкина к браконьерству занялись в КПРФ. Секретарь Центрального комитета партии Александр Ющенко отметил, что делать выводы пока рано.

Сам Рашкин объяснил, что увидел тушу мертвого лося и хотел передать ее сотрудникам полиции. Автомобиль депутата Госдумы остановили в Саратовской области полицейский с сотрудником местного комитета охотничьего хозяйства. В багажнике обнаружили убитого животного. Позже правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о незаконной охоте в регионе.