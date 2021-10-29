В КПРФ проверят данные о причастности Рашкина к браконьерству

В КПРФ проверят данные о том, что депутата Государственной Думы Валерия Рашкина могли задержать в охотничьих угодьях по подозрению в браконьерстве. Об этом сообщил секретарь Центрального комитета партии Александр Ющенко, пишет «Интерфакс».

По его словам, делать выводы в настоящее время рано. Необходимо выслушать версию Рашкина. Кроме того, Ющенко отметил, что не смог уточнить, связывался ли депутат с председателем партии Геннадием Зюгановым.

В свою очередь, первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков заявил, что информацией о нарушении прав Рашкина в партии не располагают. «В настоящее время никакого дела не может быть возбуждено против Рашкина — ни административного, ни уголовного, так как он имеет статус депутата Госдумы», — отметил он.

Ранее Валерий Рашкин рассказал, что увидел тушу мертвого лося и хотел передать ее сотрудникам полиции. Так он объяснил обнаружение животного в багажнике своего автомобиля.

Ночью 29 октября автомобиль депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина остановили в Саратовской области полицейский с сотрудником местного комитета охотничьего хозяйства. В багажнике обнаружили убитого лося. Позже правоохранители возбудили уголовное дело по статье о незаконной охоте в регионе.