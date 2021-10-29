В Кремле прокомментировали ситуацию с убитым лосем в машине депутата Рашкина

В ситуации с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным, в машине которого обнаружили мертвого лося, должны разобраться правоохранительные и природоохранные ведомства. Такой комментарий дал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента России, власти видели сообщения СМИ о данном инциденте. В дальнейшем судьбу депутата будет решать комитет по этике Государственной Думы, добавил Песков.

В свою очередь в КПРФ назвали ситуацию сюрпризом, так как Рашкин никогда не увлекался охотой. Пресс-секретарь главы КПРФ Александр Ющенко отметил, что у него нет информации о произошедшем, переспросив журналистов о дате публикации кадров и добавив, что в ситуации разбираются юристы.

Ночью 29 октября, автомобиль депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина остановили в Саратовской области полицейский с сотрудником местного комитета охотничьего хозяйства. В багажнике обнаружили убитого лося. Было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной охоте в регионе.