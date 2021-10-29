Упаковывающий в багажник автомобиля чехлы Рашкин попал на видео

РЕН ТВ: депутат от КПРФ Валерий Рашкин перед поездкой в лес поместил чехлы в багажник авто

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин перед поездкой в лес в Саратовской области упаковывал в багажник автомобиля чехлы. Видео публикует телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как водитель, похожий на Рашкина, открывает багажник машины и помещает туда чехлы. Также в салон он погружает чемоданы.

По информации телеканала, этот автомобиль остановят участковый и сотрудник комитета охотничьего хозяйства и рыболовства. В нем найдут убитого и разделанного лося.

Ночью 29 октября автомобиль депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина остановили в Саратовской области полицейский с сотрудником комитета охотничьего хозяйства. В багажнике обнаружили убитого лося. Позже было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной охоте в регионе. Сам же Рашкин заявил, что увидел тушу мертвого лося и вез ее, чтобы передать полиции.