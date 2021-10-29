В машине депутата Госдумы от КПРФ Рашкина нашли убитого и разделанного лося

Полиция и сотрудник комитета охотничьего хозяйства и рыболовства в Саратовской области остановили машину LADA Largus депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, в багажнике которой оказалась разделанная туша лося. Это произошло в ночь на 29 октября в Лысогорском районе, в 60 километрах от Саратова. Вместе с политиком в салоне находился 49-летний мужчина.

Сам Рашкин заявил, что увидел тушу мертвого животного в лесу и хотел передать ее полиции. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте.

Рашкин отказался от медосвидетельствования

Политолог Сергей Карнаухов опубликовал в своем Telegram-канале видео с места происшествия. Депутату предложили пройти процедуру медосвидетельствования, но он отказался. В отношении него составили административный протокол за невыполнение водителем транспортного средства данного требования.

Позднее появились фотографии машины депутата с разделанным лосем в багажнике.

Оружие, из которого могли убить лося, пока не нашли

Полиция не нашла оружие, из которого предположительно был убит лось в Саратовской области. По одной из версий, на охоту выезжали два автомобиля, один из которых мог скрыться, захватив с собой ружье. Кроме того, не исключено, что политик мог спрятать его в лесу — это предположение проверяют сотрудники правоохранительных органов.

Охота на лосей в этом месте запрещена

Разрешения на охоту у Валерия Рашкина тоже не нашли, потому что в этом угодье вообще запрещена охота на лосей. Возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ («Незаконная охота»).

Рашкин рассказал свою версию

Сам депутат Госдумы заявил, что в Саратовскую область приехал к своим друзьям, пошел погулять один по лесу, увидел тушу мертвого животного и хотел передать ее полиции.

Я увидел какую-то машину, которая уезжала, мигая лампочками. Я подошел к этому месту и обнаружил лося. Практически уже разделанного лося. Я вернулся к ребятам, растормошил одного друга, предложил им взять лося и отвезти в полицию. Что и сделали. Загрузили его в багажник и чуть-чуть отъехали, а здесь целая орда эфэсбэшников, полиции, природоохранных структур. Оружия не было у нас. Сейчас они все переворачивают с ног на голову, якобы я убил лося Валерий Рашкин

На инцидент отреагировали в Кремле и Госдуме

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, в ситуации с Рашкиным должны разобраться правоохранительные и природоохранные ведомства. По словам пресс-секретаря президента, власти видели сообщения СМИ о лосе в багажнике Рашкина, но в дальнейшем судьбу депутата будет решать комитет по этике Государственной Думы, а не Кремль.

В Госдуме в свою очередь заявили, что в действиях члена КПРФ очевидны составы как уголовного, так и административного правонарушения. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

«Если бы Валерий Рашкин был единороссом, мы не только уже исключили бы его из партии, но и сами поставили вопрос о его ответственности, — написал он. — Но, поскольку Рашкин — депутат от КПРФ, ждем обвинений в провокациях и травле честного коммуниста».