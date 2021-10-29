В машине депутата Госдумы от КПРФ Рашкина нашли убитого и разделанного лося

Полиция и сотрудник комитета охотничьего хозяйства и рыболовства в Саратовской области остановили машину LADA Largus депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, в багажнике которой оказалась разделанная туша лося. Это произошло в ночь на 29 октября в Лысогорском районе, в 60 километрах от Саратова. Вместе с политиком в салоне находился 49-летний мужчина.
Сам Рашкин заявил, что увидел тушу мертвого животного в лесу и хотел передать ее полиции. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте.
Рашкин отказался от медосвидетельствования
Политолог Сергей Карнаухов опубликовал в своем Telegram-канале видео с места происшествия. Депутату предложили пройти процедуру медосвидетельствования, но он отказался. В отношении него составили административный протокол за невыполнение водителем транспортного средства данного требования.
Позднее появились фотографии машины депутата с разделанным лосем в багажнике.
Оружие, из которого могли убить лося, пока не нашли
Полиция не нашла оружие, из которого предположительно был убит лось в Саратовской области. По одной из версий, на охоту выезжали два автомобиля, один из которых мог скрыться, захватив с собой ружье. Кроме того, не исключено, что политик мог спрятать его в лесу — это предположение проверяют сотрудники правоохранительных органов.
Охота на лосей в этом месте запрещена
Разрешения на охоту у Валерия Рашкина тоже не нашли, потому что в этом угодье вообще запрещена охота на лосей. Возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ («Незаконная охота»).
Рашкин рассказал свою версию
Сам депутат Госдумы заявил, что в Саратовскую область приехал к своим друзьям, пошел погулять один по лесу, увидел тушу мертвого животного и хотел передать ее полиции.
На инцидент отреагировали в Кремле и Госдуме
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, в ситуации с Рашкиным должны разобраться правоохранительные и природоохранные ведомства. По словам пресс-секретаря президента, власти видели сообщения СМИ о лосе в багажнике Рашкина, но в дальнейшем судьбу депутата будет решать комитет по этике Государственной Думы, а не Кремль.
В Госдуме в свою очередь заявили, что в действиях члена КПРФ очевидны составы как уголовного, так и административного правонарушения. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
«Если бы Валерий Рашкин был единороссом, мы не только уже исключили бы его из партии, но и сами поставили вопрос о его ответственности, — написал он. — Но, поскольку Рашкин — депутат от КПРФ, ждем обвинений в провокациях и травле честного коммуниста».