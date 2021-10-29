Стало известно о пропаже оружия Рашкина после убийства лося

Baza: полиция не может найти оружие Рашкина, из которого предположительно был убит лось

Полиция не нашла оружие депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, из которого предположительно был убит лось во время охоты в Саратовской области. О пропаже стало известно изданию Baza.

Согласно одной из версий, на охоту выезжали два автомобиля, один из которых мог скрыться, захватив с собой ружье. Кроме того, не исключено, что политик мог скинуть его в лесу — предположение проверяют сотрудники правоохранительных органов.

Также сообщается, что у Рашкина не нашли разрешения на охоту, так как в этом угодье добыча лосей в целом запрещена.

Ночью в пятницу, 29 октября, стало известно, что полицейский с сотрудником комитета охотничьего хозяйства и рыболовства в Лысогорском районе под Саратовом остановили машину Рашкина. В багажнике автомобиля нашли убитого лося. Депутату предложили пройти процедуру медосвидетельствования на состояние опьянения, однако он отказался. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

В результате в отношении Рашкина составили административный протокол за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Позднее полиция возбудила уголовное дело по статье 258 УК РФ («Незаконная охота»).

