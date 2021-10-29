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Юрист оценил странную деталь в деле с найденным в машине Рашкина убитым лосем

Юрист: пойманный с убитым лосем депутат Рашкин не мог избежать наказания, спрятав оружие
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Фото: Telegram-канал «КАРНАУХОВ»

Если депутат Государственной Думы от КПРФ Валерий Рашкин, пойманный в лесу в Саратовской области с тушей лося, сам убил животное, прятать оружие было бы странно — это не помогло бы ему избежать наказания. Такую оценку деталям дела в беседе с «Лентой.ру» дал специалист в сфере гражданского права, генеральный директор Юридического бюро Юрьева Родион Юрьев.

В ночь на пятницу, 29 октября, полицейский с сотрудником комитета охотничьего хозяйства и рыболовства в Лысогорском районе под Саратовом остановили машину Рашкина. В багажнике автомобиля нашли убитого лося. Члену КПРФ предложили пройти процедуру медосвидетельствования на состояние опьянения, но он отказался. Позднее сообщалось, что полиция не нашла оружие депутата, из которого предположительно был убит лось. Согласно одной из версий, на охоту выезжали два автомобиля, один из которых мог скрыться, захватив с собой ружье.

Сам Рашкин заявил, что нашел «практически уже разделанного лося» и предложил знакомым погрузить его в машину, чтобы привезти тушу животного в полицию.

«Взять даже гладкоствольное оружие — я в этом сомневаюсь, это скорее для простых охотников, а тут целый лось — и то в рамках определенной экспертизы можно установить, что эти патроны были выпущены именно из этого оружия. Это более сложная процедура, но криминалистика достаточно далеко в этом продвинулась», — прокомментировал Родион Юрьев версию о попытке спрятать оружие.

При этом эксперт отметил, что здесь все равно останется вопрос о том, кто именно стрелял, потому что ответственность ляжет именно на этого человека.

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