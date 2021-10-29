Юрист назвал возможное наказание для пойманного с убитым лосем Рашкина

Статья 258 Уголовного кодекса (незаконная охота), по которой возбуждено производство в отношении пойманного под Саратовом с тушей убитого лося депутата Государственной Думы от КПРФ Валерия Рашкина, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил, специалист в сфере гражданского права, генеральный директор Юридического бюро Юрьева Родион Юрьев.

«Если это было, скажем, на особо охраняемой территории, возможно лишение свободы на срок до двух лет. А если это совершено группой лиц — как в данном случае вдвоем — то предусматривается лишение свободы от трех до пяти лет и лишение права занимать некоторые должности», — отметил он.

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что такое же наказание предусмотрено за особо крупный ущерб — свыше 120 тысяч рублей.

«Однако повторюсь, что деталей очень много. Не будем заранее предрешать виновность или невиновность. В конце концов, его могли на дороге поймать и подвезти, а он не знал, что там сзади в машине находится», — отметил юрист.

Ночью в пятницу, 29 октября, стало известно, что полицейский с сотрудником комитета охотничьего хозяйства и рыболовства в Лысогорском районе под Саратовом остановили машину Рашкина. В багажнике автомобиля нашли убитого лося. Члену КПРФ предложили пройти процедуру медосвидетельствования на состояние опьянения, но он отказался.

Сам Рашкин заявил, что нашел «практически уже разделанного лося» и предложил знакомым погрузить его в машину, чтобы привезти тушу животного в полицию, что они якобы и попытались сделать, но нарвались на «орду ФСБ-шников», и теперь дело пытаются перевернуть с ног на голову, обвиняя его в убийстве лося.