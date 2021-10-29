В Госдуме отреагировали на ситуацию с убитым лосем в машине депутата Рашкина

Хинштейн: если бы Рашкин был единороссом, мы бы поставили вопрос о его ответственности

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн отреагировал на ситуацию с найденным убитым лосем в машине депутата Государственной Думы Валерия Рашкина. В его действиях очевидны составы как уголовного, так и административного правонарушения, написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Если бы Виктор Рашкин был единороссом, мы не только уже исключили бы его из партии, но и сами поставили вопрос о его ответственности», — подчеркнул Хинштейн.

В связи с тем, что Рашкин является депутатом от КПРФ, в Госдуме будут ждать «обвинений в провокациях и травле честного коммуниста», заключил председатель комитета Госдумы по информационной политике.

Ночью в пятницу, 29 октября, автомобиль депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина остановили в Саратовской области полицейский и сотрудник местного комитета охотничьего хозяйства. В багажнике машины обнаружили убитого лося. Рашкин рассказал, что вместе с напарником он нашел животное в лесу. В итоге они решили его забрать и разделать.