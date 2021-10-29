Найденную в автомобиле Рашкина тушу лося передали следователям

Министерство внутренних дел (МВД) передало тушу лося, найденную в автомобиле депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, Следственному комитету (СК). Об этом сообщили в ГУ МВД России по Саратовской области, передает «Газета.ру».

Отмечается, что следователям передали все материалы и вещественные доказательства по делу, в том числе оружие, автомобиль и убитое животное. В управлении СК по Саратовской области подтвердили, что получили дело. Там отметили, что на данный момент занимаются найденным на месте преступления оружием. «Что будет с лосем, мы пока не решили», — добавили в СК.

В ночь на 29 октября автомобиль Рашкина остановили в Саратовской области полицейский с сотрудником местного комитета охотничьего хозяйства. В багажнике они обнаружили убитого лося. Сам депутат объяснил, что увидел тушу животного и хотел передать ее сотрудникам полиции.

Позже Следственный комитет России (СКР) забрал из полиции уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба») в связи с большим общественным резонансом. Также ведомство проверяет причастность депутата к незаконной охоте.

